Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu

04.05.2022 14:04

Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde baharın gelmesiyle, tarla ve meralarda açan milyonlarca gelincik çiçeği vatandaşların ilgi odağı oldu.

Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde baharın gelmesiyle, tarla ve meralarda açan milyonlarca gelincik çiçeği vatandaşların ilgi odağı oldu.

Baharın gelişi ile beraber ilçeye merkezine yakın tarla ve meralarda açan gelincik çiçekleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Binlerce dönüm araziyi renklendiren gelincikler vatandaşlar için fotoğraf çekecekleri doğal bir stüdyo ortamı oluşturdu. Bayram tatilini de fırsat bilen şehir sakinleri aileleri ve çocuklarıyla birlikte gelincik tarlalarına gelerek hatıra fotoğrafı çekerek, o anı ölümsüzleştiriyor.

Anne ve babasıyla birlikte gelincik tarlasını ziyaret eden Şeyhmus Alan, ilk defa böyle bir şeyi gördüğünü belirterek, bu güzelliği gördüğü için çok mutlu olduğunu" söyledi

Kadri Alan'da' "Bayram tatilini fırsat bilerek çocuklarla birlikte gelip bu güzelliği görme fırsatı bulduk, bol bol fotoğraf çektik, çocuklar eğlendi. Bu yaşıma rağmen bu kadar gelincik çiçeğini bir arada görmemiştim" diye konuştu.

Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu
Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu
Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu
Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu

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Şanlıurfa, Siverek, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siverek'te çiçek açan gelincikler vatandaşların ilgi odağı oldu - Son Dakika


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