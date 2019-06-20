Siverek'te çıkan silahlı kavga sonrası tutuklanan zanlı sayısı 5'e yükseldi
1 saat önce
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada iki kişi daha tutuklandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:53
'nın Siverek
ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada iki kişi daha tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavileri tamamlanan Bülent ve Serhat Ferman İzol'ün ifade işlemleri tamamlandı.
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