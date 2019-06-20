Son Dakika Haberleri: Siverek'te çıkan silahlı kavga sonrası tutuklanan zanlı sayısı 5'e yükseldi
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Siverek'te çıkan silahlı kavga sonrası tutuklanan zanlı sayısı 5'e yükseldi

1 saat önce

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada iki kişi daha tutuklandı.

Siverek'te çıkan silahlı kavga sonrası tutuklanan zanlı sayısı 5'e yükseldi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada iki kişi daha tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavileri tamamlanan Bülent ve Serhat Ferman İzol'ün ifade işlemleri tamamlandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:53 
Şanlıurfa, Siverek, Dünya
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