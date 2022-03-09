Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu - Son Dakika
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Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu

09.03.2022 14:52
Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur ve fırtına nedeniyle çöken ahırdaki 7 koyun telef oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağmur ve fırtına nedeniyle çöken ahırdaki 7 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sumaklı Mahallesi'nde Cengiz İmrak'a ait ahır, gece saatlerinde fırtına ve aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Çökmeyi fark eden ahır sahipleri ve çevredekiler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ahırdaki 107 koyun kurtarılırken, 7 küçükbaş hayvan ise telef oldu. - ŞANLIURFA

Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu
Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu
Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu
Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu

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Siverek'te ihtiyaç sahiplerinin yardımına gönüllüler koşuyor Siverek'te ihtiyaç sahiplerinin yardımına gönüllüler koşuyor Şanlıurfa'da çöken barınaktaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu Şanlıurfa'da çöken barınaktaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa, Hisarcık, Fırtına, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu - Son Dakika
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