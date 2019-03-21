Son Dakika Haberleri: Siverek'te Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Fidan Dikti

Siverek'te Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Fidan Dikti

51 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler, "Adalet Ormanı"na fidan dikti.

Siverek'te Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Fidan Dikti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler, "Adalet Ormanı"na fidan dikti.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığındaki "Ağaçlandırma ve Koordinasyon" projesi kapsamında, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresindeki 25 dönümlük alan, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından ağaçlandırılıyor.

Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler, aralarında meyve fidanlarının da bulunduğu 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhuriyet Savcısı Selim Tan, fidan dikim çalışmasının 81 ilde eş zamanlı başladığını belirterek, "Açılışta Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzdaki hükümlülerimizden faydalandık. Hükümlülerimizin kamu yararına çalıştırılmasının temel amacı, infaz süresinin bitiminden itibaren topluma olan entegrasyonunun sağlanması, bir iş öğrenmesi ve topluma uyumunun devamı içindir. Katkısı bulunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Muhammed Said Sarıkamış, T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aydın Aydın, hakim ve savcılar ile Denetimli Serbestlik Şubesi personeli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:31 Kaynak: AA

Siverek, Güncel
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