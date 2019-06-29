Siverek'te domuz sürüsü görüntülendi
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Siverek'te domuz sürüsü görüntülendiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.
Siverek
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
'te domuz sürüsü görüntülendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatan çoban, domuz sürüsünü görüntüledi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Duruca
kırsal Mahallesinde küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüyü sabah saatlerinde otlatmak için tarlaya götüren çoban, domuz sürüsünü görüntüledi. Arazide beslenen 4 domuz, bir süre etrafı inceledikten sonra yollarına devam eti. Sürü kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise çoban tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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