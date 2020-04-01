Siverek'te düzenli ders çalışan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden düzenli olarak uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler ödüllendirildi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri uzaktan eğitime teşvik etmek amacıyla bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin ders takiplerini inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, belirlenen öğrencileri ziyaret ederek çeşitli ödüller verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Sorumlusu Mehmet Fahri Düşünekli, öğrencileri ders çalışmaya teşvik etmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Belirlenen öğrencileri ziyaret ederek onlara hediyeler verdiklerini aktaran Düşünekli, her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını ifade etti.

Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Gülcan Geyik ise ziyaretten ve hediyelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Abdulkadir Karahan Fen Lisesi öğrencilerinden Berivan Karabayır da hediye almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.