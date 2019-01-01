Son Dakika Haberleri: Siverek'te Engelli Ailelerin Çocuklarına Mont ve Bot Yardımı Yapıldı

Siverek'te Engelli Ailelerin Çocuklarına Mont ve Bot Yardımı Yapıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahibi engelli ailelerin çocuklarına bot ve mont yardımında bulunuldu.

Siverek'te Engelli Ailelerin Çocuklarına Mont ve Bot Yardımı Yapıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahibi engelli ailelerin çocuklarına bot ve mont yardımında bulunuldu.

İlçede engellilere yönelik çalışmalarda bulunan Siverek Engelliler Derneği tarafından ile Uluslar arası Yardımlaşma Derneği, RABVE tarafından gönderilen yardımlar, dernek merkezinde yapılan törenle ihtiyaç sahiplerine verildi. Yapılan yardım ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş," Denek olarak Siverek'te bulunan engelli insanların sesi olmaya çalışıyoruz. Bugün RABVE Vakfı tarafından engelli ailelerimizin çocukları için gönderilen 2 yüz bot ve mont yardımlarını dağıttık. Her zaman Siverek engellilerin yanında olduğunu gösteren RABVE vakfına çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan bize gösterilen ilgi ve alakayı Siverekli iş insanlarından da bekliyoruz" dedi

İşitme engelli Ali Türkmen yapılan yardımlar için teşekkür ederek, "Siverek Engelliler Derneği bize çok destekçi çıkıyor, sesimiz oluyor. Tekrardan bu yardımı bize yapanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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