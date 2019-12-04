Siverek'te engelliler 3 Aralık'ı halayla kutladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya gelen engelli ve yakınları çiğ köfte yoğurarak, halay çekti. Gece geç saatlerine kadar devam eden programda engelliler gönüllerince eğlendi.



Siverek Engellileri Kalkındırma Derneği tarafından organize edilen gece Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan dernek binasında yapıldı. Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi tarafından yapılan halaya engelli ve aileleri eşlik etti.



yapılan halay ve oyun sonrası, mahalli sanatçılar tarafından katılımcılara mini konser verildi. Program sonrası etkinliğe katılan misafirlere çiğ köfte ikram edildi.



Yapılan program ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Engellileri Kalkındırma Derneği Başkanı Şeyhmuş Karaburç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla kendi dernek binamızda bir program düzenledik, arkadaşlarımızla eğlendik, oynadık, çiğ köfte yoğurduk, çok güzel bir gece oldu, emeği geçen ve katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA