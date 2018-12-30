Siverek'te Engellilere Kışlık Bot Yardımı Yapıldı

Rabve Vakfı ile Siverek
Engelliler Derneği, engellilere kışlık bot yardımında bulundu.
Vakıf tarafından temin edilen kışlık botlar, Siverek Engelliler Derneğince 200 engeliye dağıtıldı.
Rabve Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Topçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim projeleri kapsamında daha önce öğrencilere yönelik yardım çalışmalarını yaptıklarını hatırlattı.
Yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Topçuoğlu, şunları kaydetti:
"Temel amacımız evrensel kardeşlik bilinciyle tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak rahat bir yaşam sunmaktır. Bu kapsamda bizlere ulaşan engelliler derneği başkanımız, bot talebinde bulundu. Biz de kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık."
Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş ise vakfı görevlilerine teşekkür ederek yardım konusunda maddi durumu iyi olmayan ve engelli çocukları bulunan ailelere öncelik verdiklerini ifade etti.