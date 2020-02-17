Siverek'te engellileri sevindiren yardım - Son Dakika
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Siverek'te engellileri sevindiren yardım

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 400 engelliye bot yardımı yapıldı.

Siverek'te engellileri sevindiren yardım, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 400 engelliye bot yardımı yapıldı.


Son günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar ve soğuk havalar nedeniyle, engellilere destek olmak isteyen Siverekli iş insanı Sefer Ekiner, ilçede yaşayan 400 engelli için kışlık bot yolladı. Botlar Siverek Engelliler Derneği aracılığıyla sahiplerine ulaştırıldı. Dağıtımlarla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Feridun Şenateş, "Son günlerde bölgemiz ve ilçemizde soğuk ve kar yağışı hakim oldu, bizde engellilerimize yönelik ne yapabiliriz düşüncesiyle, İstanbul'da yaşayan aslen Siverekli olan iş insanımız Sefer Ekiner beye ulaştık, sağ olsun kendisi bu soğukta engellilere destek amacıyla 400 çift bot yolladı. Yaptığı yardımlar için çok teşekkür ediyorum" dedi


Bot yardımı alan engelli İbrahim Gülaşan,dağıtılan yardımlar nedeniyle teşekkür etti - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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