Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı - Son Dakika

Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı

22.12.2020 10:25
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Esnaf Oda başkanları Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında esnafların daha dikkatli olması amacıyla 'tedbirlere' uyun çağrısında bulundular.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Esnaf Oda başkanları Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında esnafların daha dikkatli olması amacıyla 'tedbirlere' uyun çağrısında bulundular.

Çarşı merkezinde işyerlerini tek tek gezen Esnaf odaları ve dernek başkanları işyerlerinde yapılan alışverişlerde hem vatandaş hem de işyeri çalışanın tedbirler konusunda hassas davranması gerektiğine vurgu yaptılar.

Esnafları gezerek maske ve sosyal mesafe uyarısı yapan Siverek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Muhammed Hanifi Ay şunları kaydetti:

"Sevdiklerimizi ve yakınlarımızı salgından dolayı kaybediyoruz, oda başkanı olarak esnaflarımızı gezerek uyarılar da bulunduk. Salgında çok ciddi bir yola girdik insanlarımızın alışverişlerde daha dikkat etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Siverek Kuyumcular Derneği Ahmet Kuyanay ise, "bir süre önce dernek başkanımız Vahit Sevdalı'yı Covid-19 belasına kurban verdik. Bugün esnaflarımızın daha dikkatli olması için işyerlerini gezerek işyeri sahiplerini hijyen ve sigara içmeme konusunda uyarılarda bulunduk" dedi. Devletimiz her anlamda salgına karşı tedbirleri aldığını belirten Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mecit Yakar, şunları kaydetti. "Ülke olarak salgınla mücadelemiz sürüyor her insanın insanlık görevini yerine getirerek açıklanan tedbirlere uyması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İnsanların 3 önemli uyarı olan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması gerektiğini belirten Siverek Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği Hamza Saklım ise, "Yaşlılarımızın ve sevdiklerimizin salgından etkilenmemesi için elimizden geldiğince dikkat etmemiz lazım, salgından dolayı sevdiklerimizin nasıl zorluklar içinde mücadele ettiğini görüyoruz bunların arasında yaşamını yitirenlerini duyuyoruz, işyerlerimizi gezerek salgının tehlikesini anlatmaya çalıştık. Tedbirli olursak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı

Koronavirüs, Şanlıurfa, Siverek, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siverek'te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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