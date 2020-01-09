Siverek'te evi kanalizasyon suyu bastı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te evi kanalizasyon suyu bastı - Son Dakika

Siverek'te evi kanalizasyon suyu bastı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıkanan logar nedeniyle bir evi kanalizasyon suyu bastı.

Siverek'te evi kanalizasyon suyu bastı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıkanan logar nedeniyle bir evi kanalizasyon suyu bastı.


İlçeye bağlı Şirinkuyu Mahallesi 24. Sokak'ta ikamet eden Ömer Çiftiler'e ait bodrum katındaki evi, logarın tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyu bastı. Uykuda su baskınına yakalanan ev sakinleri tüm uğraşlara rağmen giderlerden gelen ve içeri akan suyu engelleyemedi. Kısa süre içerisinde ev tüm eşyalarla su altında kaldı. O anları ev sahibi cep telefonu kamarasıyla kaydetti


Evi kanalizasyon suyu altında kalan Ömer Çiftçi, duruma tepki gösterdi. Çiftçi, "Oturma odamız, yatak odası, mutfak hepsi su altında kaldı, yerde bulunan çocukların yataklarını dahi kurtaramadık, ne yapacağımızı bilemiyorum" dedi - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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