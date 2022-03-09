Siverek'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Siverek'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

09.03.2022 15:47
Siverek'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

Siverek ilçesinde, marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerine devam ediyor.

Siverek ilçesinde, marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerine devam ediyor.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde bazı ürünlerde fahiş fiyat ve stokçuluk yapılanlara karşı, denetimlerini arttırdı.

Marketleri tek tek inceleyen ekipler, fahiş fiyat ve stokçuluğun yanında, daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Fahiş fiyat uyguladığı ve stok yaptığı belirlenen 4 zincir market hakkında işlem başlatıldı.

Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Denetimlerde 4 zincir market hakkında yasal işlem başlatıldığını belirten Gümüştaş, "Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına ve vatandaşlara fahiş fiyatla ürün satmasına müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerde raf ve kasa fiyatı uymayan, depolarında stok olduğu belirlenen marketler hakkında yasal işlem başlattık. Bu yöndeki denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz." diye konuştu.

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Siverek Belediyesi, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siverek'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siverek'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor - Son Dakika
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