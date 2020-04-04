Siverek'te gençler yasağa uymadı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, ülke genelinde uygulanmaya başlanan '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı'na uymayanlar, sokaklarda gezmeye devam etti.

Ülke genelinde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk günde Siverek'te küçük çocuklar ve gençlerin sokaklarda gezmesi dikkat çekti. Parkta bisiklete binmeye çıkan çocukların yanı sıra kaldırım kenarındaki çimlerde keçilerini otlatmaya çıkaran çocukların yasağa uymadığı görüldü. Yasaklara uyan bir grup çocuk ise parklara gitmek yerine evlerinin önünde duran babalarının kamyonetine salıncak kurarak zaman geçirdi. Çocuklar, virüs salgını nedeni ile parka gidemedikleri için kamyonet kasasına salıncak kurup oynadıklarını söyledi.