Siverek'te hafif ticari araçlar çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

Siverek'te hafif ticari araçlar çarpıştı: 10 yaralı
14.11.2020 13:18
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Viranşehir yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden Saddam Atilla yönetimindeki 47 PY 313 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aksoy'un kullandığı 21 FZ 267 plakalı hafifi ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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