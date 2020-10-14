Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı - Son Dakika

Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı

14.10.2020 12:57

Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler Hatay Arsuz Hatıra fidanlığı oluşturdu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul...

Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler Hatay Arsuz Hatıra fidanlığı oluşturdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya' davet etmesi üzerine Siverek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı.

Arsuz hatıra fidanlığı kuruldu

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangınlarına tepki amacıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum." Diye yazdı. Bu açıklamalar üzerine harekete geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilk olarak ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karakoyun İlkokulu bahçesinde 'Hatay Arsuz Hatıra Fidanlığı' adı ile fidan dikimi yapıldı. Okulda okuyan öğrenciler, öğretmenler ve gençlerinde destek verdiği çalışmada 140 çam fidanı ekildi.

Küçük Miran'da yardım etti

İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Miran Tüney'de eline aldığı kürekle ağaç dikimine yardım etti. Kendisinin de 3 ağaç diktiğini söyleyen Miran öğretmenlerine teşekkür etti.

Ağaç dikimi ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Barış İpek," Geçtiğimiz günlerde ülkemizin birçok yerinde bizi derinden üzen orman yangınları oldu. Sayın bakanımızın talimatı üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Karakoyun ilkokulumuzda fidanlarımızı toprakla buluşturarak Hatay Arsuz hatıra fidanlığı diktik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi

İlçe Milli Eğitim Özel Büro Sorumlusu Mehmet Fahri Düşünekli'de," Son günlerde Kahramanmaraş, Trabzon ve Hatay'da bizi üzen orman yangınları meydana geldi. Sayın Bakanımız Ziya Hocamız da okul açıldığı ilk gün bütün öğretmenlerimiz bir fidanla eğitim öğretime başlasınlar demişti. Bizde Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bu talimat çerçevesinde fidanlık oluşturma çalışması başlattık. Bu gün Karakoyun İlkokulumuzda Hatay Arsuz hatıra fidanlığını oluşturduk.

Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı
Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı
Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı
Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı

Siverek, Arsuz, Atama, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siverek'te Hatay için hatıra fidanlığı - Son Dakika

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