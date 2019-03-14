Siverek'te Hükümlüler "Karakeçi Kilimi" Dokuyor

Şanlıurfa'da bir dönem her evde bulunan ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan Karakeçi kilimleri, Siverek ilçesindeki cezaevinde düzenlenen kursa katılan hükümlülerin elinde yeniden canlanıyor.

Şanlıurfa'da bir dönem her evde bulunan ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan Karakeçi kilimleri, Siverek ilçesindeki cezaevinde düzenlenen kursa katılan hükümlülerin elinde yeniden canlanıyor.



Siverek Kaymakamlığı ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca hayata geçirilen proje kapsamında, Halk Eğitim Merkezi tarafından cezaevinde açılan kursta hükümlüler, kendine has renk ve motifleriyle bilinen Karakeçi kilimi dokuyor.



Kursta kilim dokumacılığını öğrenerek meslek edinen hükümlüler, kök boyalı iplerle hazırlanan ürünlerin satışından gelir elde edecek.



Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş, kursu ziyaretinde, ceza infaz kurumlarının son dönemlerde önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.



Hükümlülerin sosyalleşmesi ve yeniden suç işlemesinin önlenmesi için bu tür çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Karataş, şunları kaydetti:



"Ceza infaz kurumunda gerçekleştirilen tüm iyileştirme faaliyetlerinin, kurumların sadece kendi çabalarıyla başarıya ulaşması mümkün değildir. Tahliye olan kişilerin tekrar suç işlemesini engellemek amacıyla projelerin hayata geçirilmesi hususunda, özellikle diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite, dernek, vakıf gibi birçok kurumun bütün halinde çalışması elzemdir. Özellikle maddi zorluk nedeniyle suç işlemek zorunda kalanların, tahliyeleri sonrasında meslek sahibi olması ve dışarıda düzenli gelir elde edebilmesi için iş ve meslek kursları çok önemlidir."



Karataş, iki ayrı atölyede dokuma yapan 25 erkek ve 15 kadın hükümlüye, kurs sonunda sertifika verileceğini belirtti.



Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aydın Aydın ise projenin hükümlülere ve unutulmaya yüz tutan Karakeçi kilimlerinin yeniden hayat bulmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



Ziyarete, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım da katıldı.

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