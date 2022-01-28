Üye Girişi
Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga! - Son Dakika

Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!

28.01.2022 19:55

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Siverek'in Güney Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Gülel ve Tüysüz ailesi fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu polis bildirdi.

ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine gelen polisler çevrede önlem alırken, kurşunların isabet ettiği Sadık Gülel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaralanan Kenan Tüysüz ve Remzi Tüysüz; yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Remzi Tüysüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri olaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!
Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!
Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!
YORUMLAR
500

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga! - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
19:50
Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek         
19:37
Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı         
17:03
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
19:55 Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga!
19:37 İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam yapıldı
19:37 Hepsijet işçileri de eylemde! Firmanın reklam yüzü Cem Yılmaz'dan işçilere destek
19:31 Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor
19:22 Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek
19:11 Fatma Girik, Bodrum'da toprağa verildi
19:13 Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı
19:11 Benzin istasyonunda park halindeki tır bomba gibi patladı!
18:57 Zamlar sonrası gelen faturalar esnafı isyan ettirdi: Ya kredi çekeceğiz ya da bir şeylerimizi satacağız
18:30 Genç kız, kendisine yapılan ahlaksız teklifi videoya çekip TikTok'tan paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 20:02:37. #1.11#
SON DAKİKA: Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement