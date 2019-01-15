Son Dakika Haberleri: Siverek'te İki Aile Arasında Silah, Taş ve Sopalı Kavga

Siverek'te İki Aile Arasında Silah, Taş ve Sopalı Kavga

20 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 aile arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 işyeri ile otomobilde hasar oluştu.

Siverek'te İki Aile Arasında Silah, Taş ve Sopalı Kavga, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 aile arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 işyeri ile otomobilde hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi meselesinden dolayı husumet bulunan Gülcan ve Çelik ailesi fertleri, edliye binası yakınlarında karşılaştı. Bunun üzerine 2 aile fertleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Hasan Çelik dövülürken, 63 ER 607 plakalı otomobilinin camları da taş ve sopalarla kırıldı. Öte yandan olay sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar ise bölgedeki bir işyerine isabet ederek, camlarının kırılmasına yol açtı.

Kavga ihbarıyla olay yerine gelen polisler yaralanan Hasan Çelik'i ambulansla hastaneye gönderirken, kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

kavga, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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