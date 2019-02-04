Son Dakika Haberleri: Siverek'te İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siverek'te İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Siverek'te İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Adıyaman yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Özcan Kılıç yönetimindeki 27 P 3121 plakalı hayvan yüklü kamyonet, Arif Taşlama yönetiminedeki 46 VB 221 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücülerden Özcan Kılıç ile yanında bulunan Selim Bayram ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selim Bayram (35), acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Bayram'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, diğer yaralı Özkan Kılıç'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:54 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 21:34:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'te İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]