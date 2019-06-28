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Siverek'te kamyonete arkadan çarpan otomobil böyle alev aldı

24 dakika önce

Siverek'te kamyonete arkadan çarpan otomobil böyle alev aldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü.

Siverek'te kamyonete arkadan çarpan otomobil böyle alev aldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.
Kaza akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AB 078 plakalı kamyonet yavaşlayarak karşı şeride geçmek istedi. Arkadan aynı istikamete doğru yol alan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil hızla arkadan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet metrelerce takla atarken, arkadan çarpan araç ise alev topuna döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.
meydana gelen kazada Mahsum A., Mehmet Emin A., Kutbettin B. ile Ramazan Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Siverek'te kamyonete arkadan çarpan otomobil böyle alev aldı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa
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