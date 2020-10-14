Siverek'te kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Siverek'te kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, 5 koyun ise telef oldu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, 5 koyun ise telef oldu. Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Çetin Sağdıç yönetimindeki koyun yüklü 63 N 0206 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Cafer Ağır yönetimindeki 34 SB 5120 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, sürücüler ile Kazım İğden yaralandı, 5 koyun da telef oldu.Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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