Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı - Son Dakika
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Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu.

Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu. Kazalar nedeni ile Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçenin kırsal mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Siverek- Diyarbakır karayolunun 45'inci kilometresinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bazı araçlar maddi hasarlı kazaya karıştı. Uzun araç konvoylarının oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı.


Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:25 Kaynak: DHA
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