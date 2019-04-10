Son Dakika Haberleri: Siverek'te Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama

Siverek'te Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ihbarına giden polisler kutlama sürpriziyle karşılaştı.

Siverek'te Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ihbarına giden polisler kutlama sürpriziyle karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü günü dolaysıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir kreşin idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri sıra dışı bir yola başvurdu. Kreş yetkilileri, 155 Polis imdat çağrı hattından saldırı ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, sürprizle karşılaştı. Olaya müdahale için kreşe giren polisler, öğrenci ve öğretmenler tarafından pasta ve çiçeklerle karşılandı. Yapılan sürprizden oldukça etkilenen polisler, öğrencileri kucaklarına alarak sevdi. Daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kesen Asayiş Büro Amiri Adem Döndü, "Bizim için gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyorduk. Buradaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, sağolsunlar. keşke bütün bu tarz ihbarların hepsi asılsız olsa. Çok sağolun çok teşekkür ediyorum" dedi

Kreşin Kurucu Müdürü Engin Yeşildaş ise yaptığı açıklamada, "Sürekli emniyet müdürlüğüne gidip günlerini kutluyorduk, bu yıl biraz daha farklı olsun istedik. Polis arkadaşlarımıza okula saldırı var diye, bir ihbarda bulunduk. okula geldiklerinde pastamızı kesip, günlerini kutladık" diye konuştu.

Polisler kendileri için hazırlanan pastayı öğrencilerle birlikte yedikten sonra, toplu fotoğraf çekerek kreşten ayrıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:11 Kaynak: İHA
Polis, Şanlıurfa, kavga, Siverek, 3. Sayfa
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