Son Dakika Haberleri: Siverek'te Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama

Siverek'te Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama

1 saat önce

- Siverek'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlamaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ihbarına giden polisler,sürprizle karşılaştı.

- Siverek'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ihbarına giden polisler,sürprizle karşılaştı.
Türk Polis Teşkilatının 174'üncü günü dolaysıyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir Kreş idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri Polis gününü kutlamak için sıra dışı bir yola başvurdu. Kreş yetkilileri, 155 Polis imdat çağrı hattından, kreşe bir saldırı ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, sürprizle karşılaştı.
Olaya müdahale için kreşe giren polisler, öğrenci ve öğretmenler tarafından pasta ve çiçeklerle karşılandı. Kendilerine yapılan sürprize oldukça etkilenen polisler, öğrencileri kucaklarına alarak, sevdi. Daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kesen Asayiş Büro Amiri Adem Döndü," Bizim için gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyorduk. burada ki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. keşke bütün bu tarz ihbarların hepsi asılsız olsa. Çok sağolun çok teşekkür ediyorum" dedi
Kreş kurucu Müdürü Engin Yeşildaş ise yaptığı açıklamada," Sürekli emniyet müdürlüğüne gidip günlerini kutluyorduk, bu yıl biraz daha farklı olsun istedik. Polis arkadaşlarımıza okula saldırı var diye, bir ihbarda bulunduk. okula geldiklerinde pastamızı kesip, günlerini kutladık" diye konuştu.
Polisler kendileri için hazırlanan pastayı öğrencilerle birlikte yedikten sonra, toplu fotoğraf çekerek, ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:32 Kaynak: İHA
Polis, Şanlıurfa, Siverek, kavga, Yerel
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