Siverek'te kaybolan meslekler için kurs açıldı - Son Dakika

Siverek'te kaybolan meslekler için kurs açıldı

Semerler kadınların elinde yeniden şekillenecek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gelişen teknolojiyle beraber unutulmaya yüz tutmuş meslekler için kurs açıldı.

Siverek Halk Eğitimi Müdürlüğü, İş-Kur ve Esnaf ve Sanatkarlar Derneği arasında yapılan protokolle, unutulmaya yüz tutmuş semercilik ve kalaycılık kursları açıldı. Kurslarda eğitim alan kursiyerler meslek öğrenirken kurs boyunca İş-Kur'dan ücret de alacak.

Semerler kadınların elinde yeniden şekillenecek

Siverek'te tek semer ustası kalan Mahmut Kasman tarafından verilen semercilik kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eskiden eşekler için yapılan semerler, kurs sayesinde süs eşyası olarak hayat bulacak. Mini semerler ve el yapımı çanların da yapıldığı kursta, kadınlar ev ekonomisini de katkı sağlıyor.

Bakıra ilgi artınca kalaycılık tekrardan canlandı

Son zamanlarda bakıra ilgi artınca, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına giren kalaycılığın canlanması için Halk Eğitim Müdürlükleri kalaycılık kursları vermeye başladı. Siverek ilçesinde de iki kalaycıdan biri olan Hamza Saklım tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kalaycılık kursu verilmeye başlandı. Kalaycılığın püf noktalarını öğrenen ve pratikte yapılan uygulamalarla, mesleği öğrenen kursiyerler, böyle mesleklerin yaşatılması gerektiğini belirtti.

Açılan kurstan çok memnun kaldıklarını ve bu sayede hem meslek öğrendiklerini ve hem de aile bütçesine katkı sağladıklarını söyleyen kursiyerlerden Songül Küpeci, "Yaklaşık bir haftadır kursumuz başlamış durumda, bu kursu başlatan İş-kur ve Halk Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bu gibi mesleklerin kaybolmaması gerekiyor, bizim bu kursa gelmemiz bizim içinde çok faydalı oluyor. Çünkü hem meslek öğreniyoruz, hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Benimde bu gibi mesleklere merakım vardı ve başladım, bu mesleği öğrendikten sonra, mesleğimi geliştirmeyi ve bunları daha küçük yapıp, süs eşyası olarak satmayı düşünüyorum" dedi.

Kurslar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Siverek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar, "Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden kalaycılık ve semercilik Siverek'te de maalesef son ustalarıyla yaşamaya çalışıyor. Şuanda ilçemizde semercilik mesleğini yapan bir tek ustamız, 2 tanede kalaycımız kalmış durumda. Bu mesleklerin unutulmaması adına hayat boyu öğrenme modülünden semercilik ve kalaycılık kurslarını açtık. Bu kursumuzu İş kur ve esnaf ve sanatkarlar derneği ve müdürlüğümüz ortaklaşa açtık. Her birinde 12 kursiyerimiz bulunmak üzere toplamda 24 kursiyerimiz bu meslekleri öğreniyor. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak bu gibi kurslara ağırlık vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Siverek esnaf ve sanatkarlar derneği Hamza saklım'da yaptığı açıklamada, "İş-Kur, halk eğitim merkezi ve esnaf ve sanatkarlar derneği ortaklaşa ortak bir proje gerçekleştirdik. Bu projede yok olmak üzere olan mesleklerimizden semercilik ve kalaycılık için kurslar açtık. Bu kursların açılmasında büyük emek sarf eden başta Sayın Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar olmak üzere, Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Mahmut Kışlar'a, İş-Kur müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.