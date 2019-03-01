Siverek'te Kitap Kahvesi Açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği tarafından kitap kahvesi açıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği tarafından kitap kahvesi açıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki kahvenin açılışı, Atatürk Bulvarı'nda bulunan temsilcilik binasında yapıldı. 6 ay sürecek projeyle, gençlere okuma alışkanlığı kazandırılmasının yanı sıra, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.



Proje koordinatörü Mahmut Bahçivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle hayatın her alanında adalet anlayışına sahip olan, ahlak eksenli yaşayan, iyilik peşinde koşan, milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Bahçivan, "Projemizin programında kültürel geziler, kardeş okul ziyaretleri, okur yazar buluşmaları, kitap tahlilleri olacak. 400 gencimizle sinema etkinliği ve gençlerin zeka gelişimlerine katkıda bulunacak oyunlarımız olacak. Bunun gibi birçok etkinlikle sürekli olarak gençlerimizle bir arada olacağız. Umuyoruz ki bu çalışmanın neticesinde kitap üzerine inşa edilmiş bir gençliğin yetişmesine vesile oluruz." dedi.



Açılışa Siverek İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, belediye başkan yardımcıları Selahattin Özdoğan ve Ali Gelener ile TÜGVA Şanlıurfa Başkan Yardımcısı Bilal Kaytan katıldı.

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