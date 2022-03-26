Siverek'te Kızılay butik mağazası açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siverek'te Kızılay butik mağazası açıldı

26.03.2022 14:27
Siverek'te Kızılay butik mağazası açıldı

Türk Kızılay Siverek Şubesince ihtiyaç sahipleri ve yetimlere ücretsiz kıyafet desteği sağlamak amacıyla oluşturulan butik mağazanın açılışı yapıldı.

Türk Kızılay Siverek Şubesince ihtiyaç sahipleri ve yetimlere ücretsiz kıyafet desteği sağlamak amacıyla oluşturulan butik mağazanın açılışı yapıldı.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Kızılay Siverek Şubesi zemin katında oluşturulan butik mağazada, ayakkabıdan pantolona kadar çok sayıda ürün bulunuyor.

Siverek Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı, Kızılay'ın büyük bir aile olduğunu belirterek, butik mağazayı hizmet almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylede.

Karahanlı, mağazanın açılışına katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından mağazayı gezen davetliler, hazırlanan elbise paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Açılışa Şanlıurfa Kızılay İl Başkanı Doktor Ahmet İnan, Siverek Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, Kızılay gönüllüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Yakın, Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Yakın, Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı Türk Kızılay Menteşe Şubesinden protokol ziyaretleri Türk Kızılay Menteşe Şubesinden protokol ziyaretleri

Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siverek'te Kızılay butik mağazası açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:41 4 ay önce eşinden ayrılan Samsunlu genç, doğal gaz borusuna havlu ile asılmış şekilde bulundu
13:39 İstanbul Boğazı'ndaki mayın benzeri cisimden sonra, Samsun sahilinde Rus 'hava ştandrosu"
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 14:33:29. #1.12#
SON DAKİKA: Siverek'te Kızılay butik mağazası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement