Siverek'te 'Kolide Ne Var' Kampanyasıyla Öğrencilere Destek
1 saat önce
Siverek'te 'kolide ne var' kampanyasıyla öğrencilere destekŞANLIURFA - Siverek'te gerçekleştirilen 'Kolide Ne Var' kampanyası ile Siverek'te kırsal mahallelerde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve giysi yardımında bulundu.
Siverek
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:59 Kaynak: İHA
'te 'kolide ne var' kampanyasıyla öğrencilere destek
ŞANLIURFA - Siverek'te gerçekleştirilen 'Kolide Ne Var' kampanyası ile Siverek'te kırsal mahallelerde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve giysi yardımında bulundu.
Türk Kızılay
'ının 150'inci kuruluş yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen kampanya kapsamında Kızılay Şanlıurfa
Şubesi Başkanı Dr. Ahmet İnan
ile Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu tarafından, Mezra ve Kayalı
İlkokulunda okuyan öğrencilere yardımlar dağıtıldı. Kampanya hakkında bilgi veren İnan, "Türk Kızılay'ının 150'inci yılında, 150 okula, kolide ne var kampanyası adı altında, hayır sahiplerinin bağışlamış oldukları, sıfır ve hiç kullanılmamış gerek giysi, gerek bot, gerekse de mont tarzı ve ağız diş sağlığı noktasındaki hijyenik malzemelerini Siverek Mezra ve Kayalı ilkokullarına dağıttık. Kızılay'ın bu gibi yardımlar sadece yurt içi değil, yurt dışında da devam ediyor. Kızılay her zaman bir iyilik kuruluşu olduğu için, nerede bir yardıma ihtiyaç varsa bizde orada olmaya çalışıyoruz" dedi
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