Siverek'te Kumru Kuşu Soğuktan Donarak Telef Oldu
16 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı soğuktan dolayı kumru kuşu donarak telef oldu.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde aşırı soğuktan dolayı kumru kuşu donarak telef oldu.
Son günlerde ilçede etkili olan yağış ve soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, dışarıda kalan birçok hayvan zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gece eksi 8 dereceği bulan soğuklarda birçok hayvanda donarak telef oluyor.
Siverek'te soğuktan donarak, buz kesilen kumru kuşu vatandaşların dikkatini çekti. Siverek Sanayi sitesi esnafları sabah iş yerlerine gittiklerinde duvar üstünde donarak telef olan kumru kuşunu fark etti. Vatandaşlar tarafından elektrikli soba ile ısıtılıp kurtarılmaya çalışılan kumru kuşu, tüm çabalara rağmen telef oldu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:57 Kaynak: İHA
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