Son Dakika Haberleri: Siverek'te minibüs devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Siverek'te minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Siverek'te minibüs devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen ve ters dönen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Siverek'te minibüs devrildi: 2 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen ve ters dönen minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 7'nci kilometresinde meyana geldi. Mehmet Emin A. yönetimindeki 63 KT 322 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, ters döndü. Kazada devrilen minibüsteki sürücü ve yanındaki Müslüm Talip D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:27 Kaynak: DHA
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