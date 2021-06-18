Siverek'te mobil aşı çalışması başladı - Son Dakika

Siverek'te mobil aşı çalışması başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kentin yoğun noktalarına mobil aşı üniteleri kuran sağlık ekipleri, aşı hakkı kazanan kişilere randevu şartı aranmaksızın korona aşısı yapmaya başladı.

Siverek İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin en yoğun kalabalığın olduğu Abdulkadir Geylani Camisi avlusu ile Lezgo parkında kurduğu mobil aşı üniteleri ile aşı hakkı kazanan vatandaşları randevusuz aşılamaya başladı. Abdulkadir Geylani Camisi avlusunda kurulan aşı ünitesine Cuma namazı çıkışı yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, böyle bir hizmet sunulduğu için yetkililere teşekkür etti.

Yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen Siverek Kaymakamlığına vekillik yapan Hilvan Kaymakamı Çoşkun Doğan, aşı hakkı kazanan tüm vatandaşları aşılamaya beklediklerini belirtti," Kaymakam Doğan gazetecilere yaptığı açıklamada," 2019 yılının son aylarında günümüze tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 'la mücadelemiz ulusal çapta devam ediyor. Alllah'a şükürler olsun bugün geldiğimiz noktada büyük mesafeler kat etmiş durumdayız" dedi.

Şanlıurfa ilçelerinde bir ilk

Mobil aşılanmanın Şanlıurfa ilçelerinde Siverek'te bir ilkin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kaymakam Çoşkun Doğan," Bugün Siverek'te Şanlıurfa ilçelerinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kamuya açık bir alanda, aşı çadırlarımızı kurduk, sabah saat 10.00'da başladı ve bu saat itibarıyla 150 vatandaşımızı aşıladık, yeterli sayıda personelimiz var. Vatandaşlarımızın hastaneye veya aile hekimlerine gerek bulunmamaktadır, burada da gerekli kontrolleri yaptıktan sonra aşılarını olabilirler. Haftanın altı günü bu uygulamamız devam edecektir. İnşallah başlatmış bulunduğumuz bu aşı seferberliğiyle ilçemizde korona virüsü etkisiz hale getireceğiz. Umuyoruz ki en kısa sürede bu virüsten ülke çapında kurtulmuş oluruz. Bu uygulamada emeği geçen, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, Hemşirelerimize, Ebelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi

Aşı olan vatandaş Mehmet Büyükgöl yaptığı açıklamada," Şimdiye kadar aşı sıram gelmemişti, bugün namaza geldim ve baktım bana da sıra gelmiş ve aşımı oldum. Bu hizmeti gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum ve herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu