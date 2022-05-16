Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü - Son Dakika
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Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü

16.05.2022 15:09

Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızın 20 bin TL değerinde motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızın 20 bin TL değerinde motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ilçenin Esmerçayır Mahallesi, Salıpazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi sabah işe gitmek için apartmanın girişinde zincirle bağladığı motosikletinin yerinde bulunmadığını fark etmesi üzerine, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, çevrede bulunan işyeri güvenlik kameralarını incelemesi sonucu, motosikletin bir kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasında

20 bin değerinde bulunan motosikletin çalınma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde bir şahıs, çalacağı motosikletin bulunduğu bina girişine ve çevreyi gözledikten sonra bölgeden uzaklaşıyor. Bir müddet sonra tekrar olay yerine gelen hırsız, binanın içine giriyor. Binanın içerisinde bir müddet bekleyen ve burada elbiselerini değiştirdiği görülen hırsız, daha sonra çaldığı motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü
Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü
Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü
Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü
Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü
Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü
Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce keşif yaptı, ardından çaldığı motosikleti ayağıyla iterek böyle götürdü - Son Dakika


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