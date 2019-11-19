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Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi
6 saat önce
Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmene müzikli program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmene müzikli program düzenlendi.
2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanan ara tatilde öğretmenlerin Kasım ayı mesleki çalışma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri ve yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı. Müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkı ve türkülerin ardından sahneye çıkan öğretmenler halay çekerek eğlendi.
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