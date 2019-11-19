Son Dakika Haberleri: Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi
Son Dakika Güncel Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi - Son Dakika

Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi

6 saat önce

Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmene müzikli program düzenlendi.

Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmene müzikli program düzenlendi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanan ara tatilde öğretmenlerin Kasım ayı mesleki çalışma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri ve yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı. Müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkı ve türkülerin ardından sahneye çıkan öğretmenler halay çekerek eğlendi.

Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi
Üzerine 'kuma' getiren eşinden boşandı, kitap yazarak yaşadıklarını anlattı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]