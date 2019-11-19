Siverek'te öğretmenler ara tatilde halay çekerek eğlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde görev yapan yaklaşık 2 bin öğretmene müzikli program düzenlendi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanan ara tatilde öğretmenlerin Kasım ayı mesleki çalışma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri ve yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı. Müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkı ve türkülerin ardından sahneye çıkan öğretmenler halay çekerek eğlendi.