Son Dakika Haberleri: Siverek'te Okulda Yangın Tatbikatı Yapıldı

Siverek'te Okulda Yangın Tatbikatı Yapıldı

19 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Siverek'te Okulda Yangın Tatbikatı Yapıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bin 200 öğrencinin öğrenim gördüğü Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen tatbikat öncesi, öğrencilere yangın anında neler yapılacağı anlatıldı.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta yaralanan öğrenciye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde yakılan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Okul Müdür Yardımcısı Ferit Akçalı, yaptığı açıklamada, çocukların afet durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenmeleri açısından tatbikatın önemli olduğunu belirterek, "Deprem, yangın ve acil durumlarla ilgili bir haftanın içerisindeyiz. Okulumuzda öğrencilerimiz anı ve o heyecanı yaşasın istedik. Bu bilinç ve kültürün oluşması amacıyla acil durumlarda ne yapılacağını bilmeleri, hangi numaralara ulaşmaları gerektiğini ve tahliye kanallarını öğrenmeleri amacıyla bu tatbikatı yaptık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Sağlık
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