Son Dakika Haberleri: Siverek'te Ortaokul Öğrencileri Arasında Satranç Turnuvası Başladı

Siverek'te Ortaokul Öğrencileri Arasında Satranç Turnuvası Başladı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Siverek'te Ortaokul Öğrencileri Arasında Satranç Turnuvası Başladı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Siverek Dumlupınar Ortaokulu idaresi tarafından her yıl gelenekleşen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 5.6.7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı ödüllü satranç turnuvası, okul kütüphanesi salonunda başladı. Öğrenciler tarafından yoğun bir katılımın olduğu turnuva iki hafta sürecek. Yapılan turnuva hakkında açıklamada bulunan Siverek Dumlupınar Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmeni Muhammet Bıyık, "Okulumuzda her sene geleneksel hale getirdiğimiz satranç turnuvasına bu hafta başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizde sosyal aktivite amaçlı olarak düzenlemiş olduğumuz satranç turnuvasına dereceye girenlere madalyalar, satranç takımları ve çeşitli hediyeler verilecek. Burada amacımız öğrencilerimizin yoğun sınav ve benzeri streslerini gidermek için yapılan bu turnuvaya öğrencilerimizin katılımı bir hayli yoğun" dedi

Yedinci sınıf öğrencisi Ali Özdal, turnuva nedeniyle öğretmen ve okul idaresine teşekkür ederek, "Bu gün satranç turnuvamızın üçüncü günü ve çok çekişmeli geçiyor. Üçüncü turda tüm rakiplerimi yenerek üst turlara yükseldi. Turnuva çok eğlenceli geçiyor. Hem derslerde ve hem de sınavlarda yoruluyoruz, gelip burada stresimizi atıyoruz. Bu güzel ve anlamlı Turnuvayı düzenledikleri için başta Muhammet Bıyık öğretmenime ve okul müdürü Adnan hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından yoğun bir katılımın olduğu turnuva iki hafta sürecek ve başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:58 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emekli Öğretmen 27 Yıl Önce Teşekkür Mektubu Yazdığı Firmada Üretime Başladı Adı Galatasaray ile Anılan Hulk, Çin'de Mutlu Olduğunu Belirtti

Galatasaray'ın Norveçli Oyuncusu Martin Linnes İkinci Kez Baba Oluyor Monaco, Domagoj Vida için Beşiktaş'ın Kapısını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:25:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'te Ortaokul Öğrencileri Arasında Satranç Turnuvası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]