Siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Serkant Özceylan yönetimindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan akrabaları Senanur, Zehra, Fatime, Bahar ve Sudenaz Özceylan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Siverek, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:46 Kaynak: DHA
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