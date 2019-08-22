Son Dakika Haberleri: Siverek'te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
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Siverek'te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

21 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Siverek'te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.


Kaza, ilçenin Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali S. yönetimindeki 44 KC 786 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali S. ile araçta bulunan Ayten S., Sultan S. ve Nurcan P. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:41 Kaynak: İHA
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