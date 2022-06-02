Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

02.06.2022 14:48

Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil köprüden aşağı düştü: Kazada sürücü yaralandı.

Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil köprüden aşağı düştü: Kazada sürücü yaralandı.

Kaza Siverek-Çermik Karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.B idaresinde ki 34 EEY 692 plakalı otomobil, Eskihan Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, köprüden aşağı düşerek, suya battı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Ekipleri sev edildi. Yaralı olay yerinde ilk müdahalesi sonrası, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yarlının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siverek'te otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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