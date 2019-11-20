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Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te otomobil refüje çarparak takla attı: 6 yaralı - Son Dakika

Siverek'te otomobil refüje çarparak takla attı: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Siverek'te otomobil refüje çarparak takla attı: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 GCH 61 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa karayolu 2. kilometresi Abdalağa Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilde bulunan Serhat Yakar, Furkan Şirin, Şervan Kalaner, Yusuf Bozkurt, Cuma Tınığ ve Ahmet Etku yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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