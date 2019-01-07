Siverek'te Otomobilin Çarptığı 2 Liseli Yaralandı
26 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. El Cabir Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri Halil Beyazkaz ile Bedri Kılıç'a evlerine dönerken yürüdükleri yolda Celal S. yönetimindeki 24 GB 6701 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle iki öğrenci yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri Siverek Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:05 Kaynak: DHA
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