Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Oktay Taşçı yönetimindeki 63 N 2796 plakalı otomobil, Kale
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
kavşağında Sidar Can Sarıkaya
idaresindeki 63 LP 206 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA
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