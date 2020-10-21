Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

21.10.2020 12:23
Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ercan Koyuncu yönetimindeki 63 AY 490 otomobile, tali yoldan çıkan Hamza Kesici yönetimindeki 27 AGN 437 plakalı otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Hamza Kesici ve Ercan Koyuncu ile Esat Koyuncu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa, Siverek, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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