ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ercan Koyuncu yönetimindeki 63 AY 490 otomobile, tali yoldan çıkan Hamza Kesici yönetimindeki 27 AGN 437 plakalı otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Hamza Kesici ve Ercan Koyuncu ile Esat Koyuncu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Siverek'te otomobiller çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika