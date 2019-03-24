Son Dakika Haberleri: Siverek'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

Siverek'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Siverek'te Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 40'ıncı kilometresinde Mezra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kadir Tekcan yönetimindeki 34 LE 8399 plakalı otomobil ile Hacı Yusuf Karakurt yönetimindeki 02 AAH 666 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan Hediye Karakurt, Ömer Faruk Karakurt, Ayni Karakurt, Orhan Bıçak ve Bahar Tekdal yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Siverek ve Kahta Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Sıverek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:12 Kaynak: DHA

Adıyaman, Karakurt, Siverek, Güncel
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