Siverek'te Park ve Yeşil Alanlara Çiçek Ekimi Yapılıyor - Son Dakika

Siverek Belediyesince başlatılan peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında süs bitkileri ve çiçek ekimi yapılıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle çalışmalarını arttıran Siverek Belediyesi, kentin önemli noktalarının yanı sıra park ve yeşil alanlarda süs bitkileri ve çiçek ekimi yaparak vatandaşlara görsel şölen sunuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kadife çiçeği, gül, altuni taflan, şimşir, pitos ve baston gülü olmak üzere binlerce bitkinin dikimi gerçekleştirildi.

Mevsim koşullarının elverişli devam etmesini fırsat bilen ekiplerin çalışmaları vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Kentin birçok noktasında çalışma yürüttüklerini dile getiren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Başta Kent Ormanı olmak üzere devam ettiğimiz çok sayıda çalışmamız var. Bu kapsamda park, yeşil alan ve orta refüjlerde çok sayıda çiçek ekiyoruz. Amacımız bu alanlarda dinlenen vatandaşlarımıza görsel bir şölen sunmaktır. Ekiplerimiz eş zamanlı olarak kentin farklı bölgelerinde çalışıyor. " diye konuştu.

Park ve yeşil alanlarda çalışma yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.