Son Dakika Haberleri: Siverek'te Park ve Yeşil Alanlara Kedi Evleri Kuruldu

Siverek'te Park ve Yeşil Alanlara Kedi Evleri Kuruldu

22 dakika önce

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki park ve yeşil alanlarda belediye ekipleri tarafından kedi evleri kuruldu.

Siverek'te Park ve Yeşil Alanlara Kedi Evleri Kuruldu, System.String[]
Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki park ve yeşil alanlarda belediye ekipleri tarafından kedi evleri kuruldu.

Belediyenin ilçe merkezinde bulunan yaklaşık 40 parka 2'şer kedi evi bıraktığını ve kış aylarında kedilerin soğuktan korunması için parklarda kedi evleri kurduklarını belirten belediye başkan yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, 'Kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Havaların soğumasıyla birlikte açıkta kalan kediler için kent merkezinde bulunan tüm parklarımızda kedi evi yapmaya başladık ve kedilerin soğuktan korunmalarını sağladık, bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını ve zaman zaman kedi evlerinin önüne yiyecek koymalarını rica ediyoruz dedi.

Parklarda kedi evlerini gören vatandaşlar ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar çok güzel bir davranış olduğunu belirttiler. Ekiplerin kedi evlerini kurduğu parklarda çalışmaları izleyen kedi dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:59 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, DHA, Siverek, Güncel
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