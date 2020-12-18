Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu

18.12.2020 14:46
Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Şartlı Nakit Transferi ödemelerini almak isteyen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalığın PTT önünde oluşturduğu kuyrukta sosyal mesafe yok sayıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Şartlı Nakit Transferi ödemelerini almak isteyen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalığın PTT önünde oluşturduğu kuyrukta sosyal mesafe yok sayıldı.

Siverek'te çok sayıda kişi, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Şartlı Nakit Transferi kapsamında yapılan eğitim yardımı ödemelerini almak isteyen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu çok sayıda kişi, PTT önünde kuyruk oluşturdu. Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı oluşturduğu kuyrukta sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Görevlilerin uyarılarına rağmen insanlar dip dibe bekleyişlerini sürdürdü.


Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu
Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu

Siverek, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siverek'te PTT önündeki kuyrukta sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika


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