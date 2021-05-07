SİVEREK'TE PTT ŞUBESİ ÖNÜNDE KUYRUK - Son Dakika

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde PTT şubeleri önlerinde, tam kapanmaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

Kentte çok sayıda kişi, işlemlerini yaptırmak için sabah saatlerinden itibaren PTT şubelerine geldi. Şube önlerinde yoğunluk oluşturanlar, uzun kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Haftanın son günüde kuyrukta beklerken sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal edenler ise yoğunluk üzerine bölgeye gelen polisler tarafından uyarıldı.