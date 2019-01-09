Siverek'te Sağanak Etkili Oldu
56 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Aralıksız yağan sağanak nedeniyle bazı kırsal mahallelerde dereler taştı, evlerde su baskını
oldu. Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Şekerli Mahallesi'nde de taşan dere adeta nehir görüntüsü oluşturdu. Çok sayıda evin sular altında kaldığı mahallede taşan dere vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:13 Kaynak: DHA
AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu
Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi
Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız
Son Dakika! Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı