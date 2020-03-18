Siverek'te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siverek'te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş telef oldu - Son Dakika

Siverek'te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş telef oldu

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve dolu, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı.

Siverek'te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş telef oldu, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve dolu, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Su basan bir ahırdaki 30 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Siverek'te dün gece sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden bastıran yağışla birlikte bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Fırat Mahallesi'nde de Mustafa Özoruç'a ait ahır sel sularıyla doldu. Su baskınında 50 büyükbaş hayvandan 30'u telef oldu. Hayvanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ozoruç, "Ahırımda 50 tane büyükbaş hayvan vardı. Su basınca hayvanları kurtarmaya çalıştım. Kendi imkanlarımla 20 hayvanı kurtardım ama gerisi yükselen suların altında kalarak telef oldu" dedi.Öte yandan belediye ekipleri de gece boyunca ilçe merkezi ile mahallelerde ev ve işyerlerini basan suları tahliye için çaba sarf etti. Dolu yağışı sırasında da bazı vatandaşlar, otomobillerinin üzerlerine battaniye örttü.


Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:28 Kaynak: DHA

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